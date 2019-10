Manovra: Castelli, 'bene per apprezzamento norme su riscossione e digitalizzazione'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - Il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, in previsione della prossima Legge di Bilancio e delle riforme collegate, ha incontrato oggi a Via XX Settembre una delegazione di amministratori locali 5 Stelle, con l’obiettivo di proseguire il confronto sulle misure ipotizzate dal Governo e sulle necessità rappresentate dai Comuni. "Abbiamo fatto il punto - ha detto Castelli - sul lavoro fatto assieme agli enti locali, partendo dalla rinegoziazione dei mutui, la norma sugli asili nido, quelle sui fabbisogni standard e sulle anticipazioni di cassa. Sono contenta del positivo apprezzamento sulle misure di digitalizzazione e la tanto attesa riforma della riscossione, che arriva dopo un anno di lavoro. In più la semplificazioni in materia di tributi locali", ha aggiunto.

Tutti provvedimenti, ha sottolineato, "che avranno una ricaduta estremamente positiva sui servizi che vengono offerti ai cittadini. Si tratta di una nuova visione sistemica, su cui stiamo lavorando in modo certosino, e che certifica la nostra attenzione ai Comuni".