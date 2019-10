Comuni: parte da Palermo 'Milleperiferie', 2mld per oltre duemila interventi (2)

(AdnKronos) - Il progetto mira a strutturare una piattaforma di interconnessione dedicata alla messa in sistema, alla divulgazione e valorizzazione dei processi di riqualificazione, rigenerazione e ricentralizzazione delle periferie, oltre gli aspetti meramente strutturali e con una forte attenzione alla dimensione umana delle periferie, siano esse geografiche o esistenziali. La rete si struttura come una piattaforma che opera online e si qualifica come un vero e proprio e-cluster al servizio degli operatori pubblico-privati. Milleperiferie attiverà anche l’Osservatorio nazionale delle periferie che avrà il ruolo di elaborare il manifesto 'Milleperiferie' e formulare e sostenere l’attuazione di programmi di riqualificazione, rigenerazione e ricentralizzazione degli ambiti urbani.

Fra i nuovi strumenti, la 'Snap' (Strategia nazionale aree periferiche), in parallelo con quella delle aree interne, da implementare nella programmazione comunitaria 2021-2027 e in grado di attuare gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite puntando sulla creazione di città inclusive, sicure, sostenibili in grado di avviare nuovi processi di sviluppo integrato. Altro grande obiettivo sarà sostenere lo sviluppo di strumenti finanziari, tra cui i fondi immobiliari destinati alla riqualificazione delle periferie: a tal proposito, si vuole stimolare un maggiore intervento e coinvolgimento, soprattutto al Sud, dei fondi che possono rappresentare importanti opportunità di investimento e garantire interessanti tassi di rendimento.