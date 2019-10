Roma: Salvini, 'Raggi l'ha ridotta a discarica, non so come Zingaretti può appoggiarla'

Foligno (Pg), 12 ott. (AdnKronos) - "Ieri Zingaretti ha detto la Raggi non si deve dimettere: ma se c'è una che non è capace di fare il sindaco è la Raggi, sta conciando la città più bella del mondo ad una discarica e il Pd, che teoricamente è all'opposizione, dice no, la Raggi deve lavorare di più". Lo ha sottolineato Matteo Salvini durante un comizio a Foligno.

"Ma la Raggi, anche se stesse lì 60 anni, non riuscirebbe a svuotare un cestino, perché uno -ha aggiunto il leader della Lega- può essere bravo a sciare, a giocare a tennis, a cucinare, a fare l'avvocato, a fare il papà, a fare la mamma, ma se uno non riesce a fare il sindaco non riesce a fare il sindaco".