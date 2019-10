Pd: Morani, 'alleanza M5S? riflettiamoci ma prima vediamo Umbria'**

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Io sono d’accordo a fare una seria riflessione sulla strategia delle alleanze ma prima vediamo come va l’esperienza di governo e come andranno le elezioni in Umbria". Alessia Morani, sottosegretario al Mise, commenta così all'Adnkronos le parole di Nicola Zingaretti, secondo cui l'accordo di governo con i 5 Stelle dovrebbe diventare un'alleanza politica.

"Vediamo prima l'Umbria, tattandosi della prima prova elettorale in alleanza -osserva Morani- il risultato sarà molto interessante. Penso anche che trattandosi di una alleanza inedita sia anche molto difficile fare previsioni".