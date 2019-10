Governo: Borrelli, 'stanziamenti per interventi messa in sicurezza territorio'

Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - "Nella legge di Bilancio o nel decreto legge che si sta preparando ci sarà sicuramente la proroga dello stato di emergenza nell'Italia centrale. Ci saranno anche gli stanziamenti per proseguire gli interventi di messa in sicurezza del territorio dopo gli eventi dell'anno scorso". Lo ha annunciato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli a Palermo. "Oltre alla conferma di queste misure, però, noi puntiamo ad aver dei fondi specifici nell'ambito della programmazione dei fondi europei, per un progetto operativo nazionale per la riduzione del rischio e per interventi non strutturali, nell'ambito della programmazione 2021-2027", ha aggiunto.