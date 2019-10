Centrodestra: Salvini, 'a piazza S.Giovanni molti che c'erano per raduni operai'

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - “Mi sto accorgendo che tra le decine di migliaia di adesioni che ci stanno arrivando in questi giorni non sono affatto rari i casi di persone che la stessa piazza l'hanno frequentata ai tempi delle grandi manifestazioni operaie. Verrebbe da pensare che oggi i veri 'abusivi', tanto nel palazzo quanto a piazza San Giovanni, sono proprio gli esponenti del Partito democratico che, prima ancora degli elettori italiani, hanno tradito la loro stessa storia di lotte per i diritti dei lavoratori”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista a 'Qui Magazine', il magazine di 'Ciociaria oggi' e 'Latina oggi'.