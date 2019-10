Calabria: Invernizzi, 'centrodestra compatto ma guarda al futuro'

Roa, 12 ott. (AdnKronos) - "La Calabria non ha bisogno delle minacce dei signori Occhiuto, ha bisogno di lavoro, onestà, buoni ospedali, strade sicure e meno clandestini. Vogliamo mandare a casa la sinistra e guardare al futuro, tantissimi Calabresi ci chiedono di tener duro e noi lo faremo per loro. Il centrodestra è compatto sicuramente, ma guardando al futuro”. Lo dichiara il deputato e commissario regionale della Lega in Calabria Cristian Invernizzi.