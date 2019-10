Siria: Zingaretti, 'mobilitazione Pd in tutte le città contro aggressione a curdi'

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Mobilitiamoci! Il Pd in tutte le città italiane insieme ad associazioni, comitati, forze politiche, sindacati, cittadini per fermare l'aggressione della Turchia contro il popolo curdo. L'Europa non stia a guardare. Fermiamoli subito! Solidarietà al popolo curdo #Siria". Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter.