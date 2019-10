Sardegna, Achille Onorato: 'Disponibili a collaborare per nuova convenzione'

Cagliari, 11 ott. (AdnKronos) - E' stato l'Amministratore Delegato Moby, Achille Onorato, a dare il benvenuto ai presenti all'incontro voluto dalla Onorato Armatori, per presentare uno studio che intende interrogarsi sul futuro della Sardegna, con riferimento ai trasporti via mare, e alle strategie da intraprendere per migliorare lo sviluppo del territorio. Intervento, quello di Achille Onorato, che non ha mancato di mettere l'accento sui recenti attacchi subiti dalla Compagnia a cui il Tribunale di Milano ha scritto la parola fine, respingendo le accuse e condannando i proponenti il ricorso al pagamento delle spese.

Onorato si è poi soffermato sui risultati dello studio che verrà presentato e sui dati della convenzione per la Continuità territoriale, ricca di analisi economiche, realizzata da The Eurpean House - Ambrosetti.

"Onorato Armatori è pronta a dare la totale disponibilità, come sempre, nella trasparenza, e a supportare la scrittura di una nuova convenzione con tutti i dati e gli strumenti a nostra disposizione" ha detto Achille Onorato. "L'obiettivo da raggiungere deve essere comune fra noi e le Istituzioni. Io penso che per il bene della Sardegna e dei sardi, la nuova convenzione per la Continuità territoriale deve essere scritta anche qui a Cagliari, con la Regione che ben conosce le necessità dei suoi cittadini e non solo a Roma". All'evento, tra gli altri, è presente il Governatore della Regione Sardegna, Cristian Solinas.