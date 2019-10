Mediaset: Simon presenta citazione per annullare fusione con Mfe

Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Mediaset ha ricevuto da Simon Fiduciaria un atto di citazione con cui si chiede al Tribunale di Milano di annullare la delibera approvata dall’assemblea straordinaria di Mediaset dello scorso 4 settembre, quando venne approvata la fusione per incorporazione di Mediaset e Mediaset Espana in Mfe - Mediaforeurope. Simon Fiduciaria, la società a cui Vivendi ha conferito il 19,9% di Mediaset, in via principale nell'atto di citazione chiede di annullare e, comunque, dichiarare inefficaci le deliberazioni assunte dagli organi sociali di Mediaset in esecuzione della delibera approvata dall’assemblea straordinaria di settembre.

Inoltre è stato chiesto in via cautelare di sospendere l’esecuzione della delibera assunta dall’assemblea dei soci del gruppo di Cologno Monzese e in via preliminare di riunire il procedimento a quello avviato da Vivendi con atto di citazione notificato in data lo scorso primo ottobre contro la delibra dell'assemblea. L’udienza in citazione è fissata per il 10 gennaio 2020.