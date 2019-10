Calabria: Lega non sosterrà Occhiuto

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "La Lega ha già dichiarato che non sosterrà Mario Occhiuto, ci sono tante donne e tanti uomini calabresi (senza problemi con la giustizia) che possono rappresentare meglio il futuro di questa splendida terra dopo i disastri del Pd. La Calabria deve guardare al futuro non al passato". E' quanto riferiscono fonti della Lega a proposito della candidatura del centrodestra per la presidenza della Regione Calabria.