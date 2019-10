Calabria: Carfagna, 'noi in piazza S. Giovanni Lega dice no a Occhiuto'

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - “Nel giorno in cui Forza Italia conferma l’adesione con una delegazione alla manifestazione di Matteo Salvini a Roma, suscita gravi interrogativi il rifiuto della Lega di sostenere la campagna di Mario Occhiuto per la guida della Calabria, dove gli accordi prevedono che sia Fi a indicare il candidato governatore". Lo afferma Mara Carfagna, deputata Fi e vicepresidente della Camera.

"Noi -aggiunge- annunciamo la partecipazione a un evento che, senza la presenza di Silvio Berlusconi sul palco, rischia di rivelarsi l’atto di sottomissione a una nuova leadership del centrodestra, e loro rompono le intese sui territori? Se questo è ciò che la Lega intende per 'alleanza' è un dovere esprimere perplessità. Vorrei invitare anche chi sta dichiarando entusiasmo sull’evento di Piazza San Giovanni a moderare il fervore: senza pari dignità non c’è centrodestra, piazza o non piazza”.