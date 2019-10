Sicilia: Musumeci, 'anche nell'isola un grande salone nautico'

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - "Palermo ha tutte le caratteristiche per poter puntare sul turismo nautico. Sono stato al Salone nautico di Genova e ho chiesto la collaborazione per realizzare in Sicilia un grande salone nautico. C'è grande disponibilità, dobbiamo individuare quale struttura portuale". Così il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci a margine dell'inaugurazione del porticciolo di Sant'Erasmo, a Palermo.