Sicilia: fondazione Laps e Cri insieme per sostenere chi è in difficoltà (2)

(AdnKronos) - Il protocollo d'intesa si pone l'obiettivo di favorire la cooperazione, istituendo un tavolo di lavoro per consentire uno scambio di informazioni rapido ed efficace. "Qualche giorno fa è stato il mio compleanno - ha aggiunto Elkann - e piuttosto che ricevere regali mi piacerebbe regalare qualcosa a qualcuno. Nella vita penso che sia più importante dare che avere e credo che per chi come me ha avuto tanto sia un dovere restituire qualcosa aiutando il prossimo". Fra i progetti, ha annunciato Elkann, quello di "regalare, in quanto presidente di Garage Italia, alcune ambulanze elettriche diesel per la provincia di Siracusa perché è quella che ne ha di meno. Mentre per Natale pensiamo di donare circa mille paia di occhiali ai ragazzi in difficoltà nell'Isola". "Fare l'imprenditore - ha concluso - dà tante soddisfazioni ma, come dice Bill Gates, aiutare il prossimo ne dà tante di più".