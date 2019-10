Padova: Ascom e Galileo insieme per start up, formazione e innovazione

Padova, 10 ott. (AdnKronos) - L’innovazione come strumento di sviluppo per tutte le imprese, non solo 4.0 quindi ma pure commercio, servizi, e turismo. Sono almeno 5mila le imprese dell’Ascom Confcommercio di Padova interessate a sviluppare processi innovativi a 360 gradi.

È questo il presupposto che ha spinto Ascom Confcommercio e il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Visionary District di Padova a siglare un protocollo d’intesa triennale che ha obiettivi precisi: restart d’impresa (ovvero l’accompagnamento di imprese alla ricerca di nuovi orizzonti di business), formazione, supporto allo sviluppo di nuova impresa (start up dei servizi del commercio e del turismo) e accompagnamento nell’innovazione di processo e di prodotto.

Ascom e Galileo lanceranno assieme anche uno sportello di consulenza presso l’associazione per i nuovi imprenditori e quelli già avviati che vogliono guardare oltre il proprio business attuale.