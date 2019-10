M5S: al Senato nuova fumata nera per capogruppo, Perilli il più votato**

Roma, 10 set. (AdnKronos) - Nuova fumata nera al Senato per l'elezione del capogruppo che dovrà succedere a Stefano Patuanelli, 'promosso' ministro allo Sviluppo economico. Anche oggi non è stata raggiunta la maggioranza assoluta, dalla prossima votazione in poi il meccanismo di elezione cambierà prevedendo un quorum più basso. Perilli, attuale vicecapogruppo, ha ottenuto 44 preferenze. Alla Camera invece le votazioni riprenderanno la settimana prossima, dopo il nulla di fatto di ieri.