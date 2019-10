Industria: Federconsumatori, rendere operativi al più presto taglio cuneo e bonus figli

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Le famiglie ottimiste per la scampata minaccia dell’aumento dell’iva, ancora attendono provvedimenti che possano incidere positivamente sul loro potere di acquisto. Tra queste il taglio del cuneo fiscale e il bonus figli, che devono essere resi operativi al più presto, determinando così la ripresa della domanda interna". Ad affermarlo in una nota è Federconsumatori commentando i dati diffusi oggi dall'Istat sulla produzione industriale ad a agosto che è aumentata appena dello 0,3% sul mese precedente mentre sull'anno flette dell'1,8%.

I numeri sulla produzione industriale, rileva l'associazione dei consumatori, preoccupano e dimostrano come l’economia italiana necessiti di misure decise per la ripresa.

"È necessario - rileva l'associazione dei consumatori - avviare un piano capace di dare nuovo slancio al mercato occupazionale con lo stanziamento di investimenti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione". Si tratta di misure quanto mai urgenti e indispensabili, osserva Federconsumatori, "specialmente in questa fase di crisi economica in campo internazionale e di politiche protezionistiche".