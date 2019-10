Falk Renewables: accordo con Reg Windpower per progetti eolici e solari in Gb (2)

(AdnKronos) - "Siamo contenti di poter rafforzare la nostra pipeline nel Regno Unito con Reg. La Gran Bretagna è fortemente impegnata nel raggiungimento di zero emissioni entro il 2050 e siamo entusiasti di poter contribuire a questo importante obiettivo", commenta Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables Spa.

Reg Windpower Ltd. è uno dei principali sviluppatori di energia rinnovabile del Regno Unito con oltre 1 GW di solare ed eolico onshore sviluppato dal 2005. La società è focalizzata sullo sviluppo di progetti rinnovabili di alta qualità nell’ambito dell’ambizioso piano britannico per il raggiungimento dell’obiettivo zero emissioni entro il 2050.