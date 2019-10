Dazi: Tronchetti, 'senza accordo Usa–Cina non c’è crescita'

Roma, 10 ott.(AdnKronos) - Senza accordo tra Stati Uniti e Cina "non c’è crescita. Se Usa e Cina non trovano un punto di incontro, la crescita mondiale tenderà allo zero. Il che vuol dire impoverimento": è questa l’analisi dell’Ad di Pirelli Marco Tronchetti Provera in un’intervista a Corrado Formigli in onda stasera a Piazzapulita, su La7.

Secondo Tronchetti "sia gli Usa che la Cina hanno bisogno l’uno dell’altro perché ci sia crescita. La Cina ha bisogno di dare una speranza di futuro a centinaia di milioni di persone che sono fuori dall’area di benessere. Se si riduce la speranza dei cittadini cinesi, le tensioni interne alla Cina possono incrinare tutto il loro sistema. Ma soprattutto possono incidere a livello globale sugli equilibri economici, e questo vuol dire tensioni geopolitiche” osserva il ceo di Pirelli.

"Dall’altro lato negli Usa se non c’è la crescita cinese che conta per il 40% della crescita mondiale, non possono crescere più di tanto. Hanno un mercato interno enorme ma incominciano a vedersi anche in America i segnali di questa mancanza di aspettative di crescita, quindi dovrà esserci un punto di incontro" conclude.