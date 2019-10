Blutec: Lapo Elkann, 'Fca? Sono solo un'azionista'

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - "In quanto Lapo Elkann non sono manager di Fca, non lavoro all'interno del gruppo e di Fca sono solo un azionista. Non posso dunque dare risposte in merito perché non ho le informazioni. Non conoscendo le carte in tavola non ho gli elementi per dare una risposta". Così Lapo Elkann ha risposto, a Palermo, alle domande dei giornalisti in merito alla vertenza Blutec e alla situazione dello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese.