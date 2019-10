Verona: Vigili del fuoco, domani al Filarmonico concerto per 80 anni fondazione

Verona, 9 ott. (AdnKronos) - Domani alle 20,30 al teatro Filarmonico di Verona concerto della banda nazionale dei Vigili del fuoco in occasione dell’ottantesimo anno della fondazione del Corpo.

I vigili del fuoco furono istituiti come Corpo Nazionale nel 1939, riunendo i vari Corpi dei pompieri comunali. Per celebrare la ricorrenza della Fondazione sono stati organizzati incontri nei luoghi simbolo, che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese. Momenti semplici, com’è nello stile dei Vigili del fuoco, che hanno voluto regalarsi il contatto con la cittadinanza e le istituzioni locali per una volta al di fuori del momento cruciale del lavoro, del “soccorso”. Gli incontri sono iniziati lo scorso mese di marzo ad Avellino e sono poi proseguiti all’Aquila, Modena, Viareggio, Olbia, Genova, Camerino.

La tappa del 10 ottobre al teatro Filarmonico di Verona anche per un incontro con i soccorritori ad un anno della tempesta Vaia, che ha colpito il Veneto e le regioni limitrofe, devastando parte del patrimonio boschivo. Lo spettacolo del concerto, ad ingresso libero fino all’esaurimento dei posti, sarà presentato da Pino Insegno con la partecipazione del tenore Francesco Grollo. Mostra di mezzi storici pompieristici in piazza Bra.