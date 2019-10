Ue: Conte al Quirinale per pranzo in vista Consiglio**

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Il premier Giuseppe Conte lascerà a breve Palazzo Chigi per raggiungere il Quirinale, dove, con alcuni ministri del governo che presiede, prenderà parte al tradizionale pranzo con il Capo di Stato Sergio Mattarella in vista del Consiglio d'Europa in programma il 17 e il 18 a Bruxelles.