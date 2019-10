Riforme: La Russa, 'presidenzialismo soluzione contro antipolitica'

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Da sempre, la destra italiana ha indicato nel presidenzialismo la migliore soluzione all’antipolitica e ai tristi balletti parlamentari voluti dai partiti sulle spalle degli elettori. Per questa ragione, dopo aver votato a favore del taglio dei parlamentari, domani Fratelli d’Italia sarà in Cassazione dove depositeremo la proposta di legge di iniziativa popolare per l'elezione diretta del Capo dello Stato e cominceremo la raccolta delle 50mila firme necessarie per avviare subito l'iter di un provvedimento che rappresenta una svolta storica della politica italiana”. Lo afferma Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia.