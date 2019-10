Palermo: manager e impresa, giornata di studio alla Lumsa

Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - I nuovi equilibri dei poteri dell’impresa italiana. E' questo il tema della giornata di studio 'I soggetti apicali dell'impresa' che si terrà venerdì 11 ottobre, dalle 9, al Dipartimento di giurisprudenza dell'Università Lumsa di Palermo. Un'iniziativa promossa dal professor Armando Catania (cattedra di Diritto commerciale e delle società quotate alla Lumsa), in collaborazione con Operes srl, e che vedrà la partecipazione, fra gli altri, del chief financial officer di Piaggio-Aerospace Giulio Di Negro, del general counsel di Finmeccanica Andrea Parrella e di Ernesto Somma, head of innovation and incentives business per Invitalia. Al centro dell'evento una riflessione sull’attuale collocazione della categoria dirigenziale nell’ambito della struttura organizzativa dell’impresa italiana.