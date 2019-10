Manovra: verso vertice a P.Chigi sabato**

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - A quanto si apprende, potrebbe tenersi sabato il vertice sulla manovra a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. La mattina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dovrebbe essere a Cernobbio, ad un appuntamento della Coldiretti, in serata è atteso a Napoli, per la festa grillina di Italia 5 Stelle. Ma Conte potrebbe rientrare a Roma in tarda mattinata, per tenere il vertice e fare il punto sulla legge di bilancio e poi ripartire alla volta del capoluogo campano.