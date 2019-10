M5S: Di Maio, 'non temo scissioni' (2)

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "E' un po' strano -ha aggiunto Di Maio- che da quando c'è stata una scissione, quella del Pd che ha creato il nuovo partito di Renzi, molti giornali parlano di una scissione all'interno del Movimento. Sono convinto che il Movimento negli ultimi dieci anni sia sempre stato un movimento in cui si è discusso anche in maniera molto forte al proprio interno".

"Siamo una forza politica che è nata mettendo insieme persone disilluse dalla destra, dalla sinistra e persone che non si sono mai riconosciute nella destra e nella sinistra. E' normale che quando si va in una direzione con il movimento soprattutto di governo al proprio interno ci siano anche delle discussioni accese".

"Adesso sabato e domenica abbiamo alla Mostra d'Oltremare 'Italia Cinquestelle', che è il nostro grande evento nazionale dove possono venire tutti i cittadini e lì -conclude Di Maio- lancerò la nuova organizzazione del Movimento con le candidature per chi vuole raggiungere i ruoli sia nazionali che regionali, perchè non è possibile che una forza di governo come il Movimento non abbia dei referenti".