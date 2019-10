Giustizia: Ermini, 'Magistrati non fanno domanda per andare in uffici Sud'**

Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) - "I magistrati non fanno domanda per andare in alcuni uffici del Sud". E' la denuncia del vicepresidente del Csm Davide Ermini durante l'inaugurazione del nuovo tribunale di Marsala (Trapani). "Abbiamo adesso su Marsala un 19 per cento di scopertura complessiva, e di 38 per cento in procura, ma a dicembre ci sarà una scopertura più ampia". E ricorda che "noi abbiamo bandito tre posti per la Procura e per il tribunale ma non sono arrivate domande".