Copasir: a rischio Volpi alla presidenza (2)

(AdnKronos) - Il presidente del Copasir è eletto tra i membri dell'opposizione a scrutinio segreto e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se la prima votazione porta una fumata nera, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, è proclamato eletto il più anziano d'età.

A mettersi di traverso all'elezione di un esponente della Lega -che non sarebbe visto di buon'occhio nemmeno dal premier Giuseppe Conte, che detiene la delega ai servizi- sarebbero stati soprattutto i 5 Stelle. Per quanto il curricula del senatore del Carroccio sia specchiato, per i grillini la vicenda dei presunti fondi russi resta scivolosa e soprattutto mai chiarita dall'ex alleato di governo. E i dubbi sarebbero stati presto condivisi dai vertici dell'intera maggioranza. Tra le incognite però, viene anche spiegato, il voto di Italia Viva, il neo partito di Matteo Renzi, che nel Copasir conta un componente, Ernesto Magorno.