Camera: domani l'inaugurazione della mostra su Havel

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Domani, alle 11, presso la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, viene inaugurata la mostra "Il potere dei senza potere-Interrogatorio a distanza con Vàclav Havel", a cura di Ubaldo Casotto e Francesco Magni. Saluto del presidente della Camera, Roberto Fico. Introduzione del ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Tomàs Petricek, e di Anna Maria Poggi, della Compagnia di San Paolo. Marta Cartabia, vicepresidente della Corte costituzionale, svolge la relazione "Vàclav Havel e l'ortolano-Spunti per una responsabilità del cittadino".

Intervengono il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, il presidente della commissione Esteri del Senato della Repubblica Ceca, Pavel Fischer, Enrico Letta, direttore della Paris school of international affairs-Università SciencesPo, Parigi. Modera il deputato Maurizio Lupi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. La mostra -riferisce un comunicato- resta aperta al pubblico dalle 14 di giovedì 10 fino al 21 ottobre, con i seguenti orari: 10-18 (ultimo ingresso 17.30); chiusura sabato e domenica, ad eccezione di domenica 13 ottobre, visitabile in occasione di "Montecitorio a porte aperte".

La mostra -composta da 35 pannelli- prende spunto dal volume Il potere dei senza potere pubblicato in Italia 40 anni fa e dall'elezione dello stesso Havel alla presidenza della Federazione Cecoslovacca, avvenuta nel 1989, e si sviluppa come una lunga intervista al leader politico: le domande sono formulate oggi, le risposte tratte liberamente dai suoi libri, per scoprire, attraverso la sua vita, le parole, il pensiero e le inquietudini, che cosa può segnare davvero la storia di un popolo. Testimonianze e contributi di giovani che leggono Havel oggi per la prima volta, e di personalità che lo hanno conosciuto, mettono in relazione le sue parole con la contemporaneità.