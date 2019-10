Venezia: a Chioggia Carabinieri sequestrano oltre mille kg di vongole

Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - L’equipaggio della Motovedetta della Compagnia Carabinieri di Chioggia Sottomarina, nelle scorse settimane, ha eseguito in mare e nella città lagunare una serie di servizi finalizzati al contrasto alle violazioni in materia di pesca e commercializzazione di prodotti ittici e alimentari.

In particolare, un pescatore chioggiotto è stato sanzionato amministrativamente per la cifra complessiva di 3.000 euro, poiché all’interno di un magazzino e a bordo della propria autovettura, deteneva in totale 1000 kg. di “vongole veraci”, prive del prescritto documento di accompagnamento. Inoltre, per 2000 euro è stato sanzionato un altro pescatore poiché a bordo della propria imbarcazione deteneva 50 kg di vongole in eccedenza rispetto al massimale del prodotto pescabile. In entrambi i casi i molluschi, sottoposti a sequestro, sono stati versati in mare per il ripristino del ciclo vitale. I controlli hanno riguardato anche il locale mercato ittico, ove un pescatore è stato sanzionato per 1.500 euro poiché deteneva per la vendita, all’interno del proprio box, 100 kg di pesce azzurro, privi di documenti per la tracciabilità, e quindi sottoposti a sequestro per lo smaltimento.

Inoltre, gli stessi Carabinieri hanno eseguito controlli in bar, ristoranti e stabilimenti balneari, finalizzati al contrasto delle violazioni in materia tracciabilità alimentare e rispetto delle norme igienico-sanitarie, e nello specifico hanno sanzionato per un totale di 4.800 euro la titolare di un bar del luogo poiché deteneva per il confezionamento e la vendita 30 kg di vari prodotti alimentari privi di documenti per la tracciabilità o scaduti. Prodotti sottoposti a sequestro per il successivo smaltimento.