Ue: Confindustria Si, 'bene Gualtieri su digital tax, servono regole uniformi'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Positivo" il commento di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici alle dichiarazioni del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri sulla proposta di direttiva su una tassazione minima effettiva per le multinazionali e i giganti del web. "Ci siamo già espressi e più volte sul punto e abbiamo invitato il Governo a trovare con l'Europa, rapidamente una soluzione condivisa sulla digital tax: sono indispensabili politiche fiscali verso i colossi del web capaci di garantire un quadro di regole uniformi per ristabilire la concorrenza nel mercato digitale", commenta Marco Decio, il presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici.

Quindi, prosegue Decio, "non possiamo che apprezzare l'iniziativa del ministro Gualtieri che, accanto a politiche per l'innovazione e il green, accanto a Industria 4.0 tocca un punto fondamentale per ristabilire un quadro coerente di regole. Occorre definire in tempi rapidi una politica fiscale che consenta di ristabilire le condizioni favorevoli alla contendibilità dei mercati nel digitale, lo si deve fare a livello mondiale e il tema va non solo affrontato ma risolto a partire dall'Europa".

La stessa Unctad, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, qualche giorno fa, in occasione della pubblicazione del Rapporto sull'economia digitale, sottolinea Decio, "ha lanciato l'allarme sottolineando che l'economia digitale crea grandi opportunità e sfide ma, per non creare asimmetrie, l'impatto e gli effetti del digitale devono essere bilanciati da adeguate politiche per l'innovazione e misure in campo fiscale, della competizione, del lavoro. Ed è importante -conclude Decio - che oggi l'Italia si ponga non solo come interlocutore ma con un ruolo attivo e propositivo in Europa".