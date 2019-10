Scuola: assessore Sicilia, 'tempo pieno in aree a rischio per contrastare dispersione' (2)

(AdnKronos) - I progetti sperimentali, finanziati equamente da Regione e Miur, con una dotazione complessiva di 100 mila euro per ogni scuola, prevedono un’offerta formativa extracurriculare, anche in orario extrascolastico, che si articola attraverso il potenziamento degli insegnamenti di base, la riqualificazione degli spazi attrezzati interni ed esterni, l’implementazione delle dotazioni tecnologiche, esperienze laboratoriali con moduli declinati su artigianato, attività teatrali, sportive, artistiche, musicali, gite d’istruzione o esperienze di alternanza scuola-lavoro. Il finanziamento regionale supporta anche le spese per l’avviamento o il potenziamento del servizio mensa.