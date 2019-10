Riforme: Ronzulli, 'unico scopo taglio è saziare mostro anticasta'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Il taglio dei parlamentari non è una riforma, ma un trucco di Pd e M5s per allungare la durata della legislatura. Il loro scopo è quello di saziare il mostro dell’anticasta che, però, non sarà comunque mai sazio". Così Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia in una nota.

"Siamo i soli ad avere le carte in regola per parlarne: ricordo che Forza Italia fece approvare una riforma nel 2005 che prevedeva oltre al taglio dei parlamentari anche una riforma costituzionale che avrebbe risolto alcuni problemi del Paese. Taglio non è riforma, non sazierà anti casta", conclude.