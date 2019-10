Riforme: gruppo M5S compatto, nessun voto contrario a taglio parlamentari

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Nessun voto contrario nei 5 Stelle sul taglio del numero dei parlamentari. Nonostante alcune previsioni parlassero di dissidenti 'in sonno', pronti a venire allo scoperto in aula al momento del voto, il gruppo è rimasto compatto. Su 215 deputati, cinque risultavano in missione e cinque non hanno partecipato al voto. Tutti gli altri, ovvero 205, hanno votato a favore.