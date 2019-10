Riforme: Acli, 'con taglio parlamentari si rischia di perdere rappresentatività'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Il taglio dei parlamentari sminuisce l’importanza del Parlamento e rischia di compromettere la rappresentatività degli elettori". Così Roberto Rossini, il presidente nazionale delle Acli.

"Non si capisce - sottolinea Rossini - con quale logica venga fatto questo taglio, che va a incidere direttamente sulla relazione tra i cittadini e le istituzioni: significherà infatti che ogni territorio sarà rappresentato, nella sua molteplicità, da singoli individui che perderanno il contatto con la comunità locale e diventeranno sempre più politici per mestiere. È necessario aprire un dibattito serio per capire verso quale modello di democrazia andiamo e come salvaguardare la relazione tra i cittadini e le istituzioni".