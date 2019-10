Nissan: Makoto Uchida nuovo ad

Tokyo, 8 ott. (AdnKronos/Dpa) - Makoto Uchida, l'attuale senior vice president, è stato nominato nuovo ad del gruppo Nissan. Sostituisce Hiroto Saikawa che si è dimesso il mese scorso. Ad annunciarlo è la casa automobilistica giapponese. Uchida è entrato nel gruppo Nissan nel 2003.

"Il Cda ha convenuto che Uchida è la persona giusta per far progredire l'azienda", sottolinea Yasushi Kimura, il presidente del consiglio di amministrazione in una nota. Il Cda ha inoltre nominato il Chief Operation Officer di Mitsubishi Motors, Ashwani Gupta, Chief Operating Officer di Nissan.