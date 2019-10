Netflix: Hastings, 'apriremo sede stabile Italia e pagheremo tasse'**

Roma, 8 ott. - (AdnKronos) - "Come tutte le imprese internazionali è importante pagare le tasse in Italia: apriremo un ufficio che avrà una residenza stabile nel Paese e nel momento in cui lo faremo saremo contribuenti così come ogni altra impresa". Lo afferma il ceo di Netflix Reed Hastings rispondendo ad una domanda nel corso della visita romana. A chi gli chiede se ci sono tempi certi per l'apertura di questa sede Hastings, risponde: "Ci stiamo lavorando. Non abbiamo ancora una data precisa".