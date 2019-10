Milano: storia, ecologia e territori in nuova stagione Fondazione Feltrinelli

Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Arriva la nuova stagione 'Alternativa' 2019/2020 della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, che anima da tre anni con mostre, musica, incontri, dibattiti e rassegne la nuova sede di viale Pasubio, a Milano. A settant’anni di distanza dalla sua nascita nel 1949, la fondazione dedica la stagione "a tutti coloro che sentono l’urgenza di impegnarsi in prima persona, per acquisire consapevolezza, affinare strumenti di analisi e agire nella direzione di un’alternativa". Da qui, i temi: memoria, sostenibilità, lavoro, territori, ecologia.

Il prossimo palinsesto parte da questi cinque pilastri e si affida per questo a un anno di incontri che vedranno protagonisti alcuni degli interpreti più innovativi e radicali della scena nazionale e internazionale: Bruno Segre, Gabriele Romagnoli, Giovanni De Luna, Yuli Tamir, Nadia Urbinati, Enrico Deaglio, Luciano Canfora, Fosca Giannotti, Ezio Mauro, Miguel Benasayag, Enrico Giovannini, Lea Ypi, Antonio Casilli, Evgenij Morozov, Maurizio Ferraris, Rufus Pollock, Joshua Wong, Gunilla Dahlberg, Samara Jones, Helen Haugh, Ann Pettifor, Anne Chapman, Maurizio Ferrera, Waltraud Schelkle, Colin Crouch, Mimmo Lucano, Paolo Fresu, Joseph Kosuth, William Kentridge, Marina Abramović, Richard Sennett, Lee Ranaldo, Teho Teardo.

Il primo appuntamento della Stagione è la XXII edizione dei Colloqui internazionali di Cortona, dal 16 al 18 ottobre, con un programma di approfondimento sulle trasformazioni sociali, economiche e culturali innescate dal progresso tecnologico. Al centro della Stagione una serie di appuntamenti: sulle frontiere della politica, con un ciclo sul movimentismo globale con Joshua Wong, a poche settimane dalle proteste di Hong Kong; Samara Jones, militante della piattaforma di housing sociale First Hub e Sarah Melsens dell’European Health Network; sull’ecologismo come occasione di riforma politica in direzione di un’agenda progressista con i rappresentanti di Extinction Rebellion e gli esponenti dei Verdi tedeschi.