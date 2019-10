Milano: rapina in centro scommesse, 4 arresti dei carabinieri

Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Arrestati due giorni fa a Cesano Boscone dai carabinieri della Compagnia di Corsico quattro uomini, tutti censurati, tra i 28 ed i 56 anni, autori di rapina ai danni di un centro scommesse di Magenta (Milano). I fatti risalgono a sabato sera, quando gli arrestati, intorno alle 21, si fanno consegnare dal titolare 6mila euro dopo aver sparato due colpi d’arma al soffitto.

Su segnalazione dalla centrale operativa di Abbiategrasso, i militari della Compagnia di Corsico hanno organizzato un posto di blocco a Cesano Boscone, riuscendo a bloccare i quattro a bordo delle due auto, dove poi hanno trovano due pistole calibro 7,65 con il colpo in canna, un fucile da caccia a canne mozze e i soldi in contanti. Delle due pistole, una è provento di furto denunciato nel dicembre 2018 in provincia di Bergamo.