Lavoro: Rete imprese, no intervento legge su rappresentanza, autonomia parti sociali

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "No all'introduzione di criteri legislativi rigidi per misurare la rappresentatività. Serve lasciare la materia all'autonomia delle parti sociali". E' quanto emerge da una nota di Rete Imprese Italia, in occasione dell’audizione presso la commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, sull’individuazione dei criteri per la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni datoriali.

A proposito della perimetrazione dei contratti, prosegue il comunicato, Rete Imprese ha ritenuto "limitante che l’ambito di applicazione della normativa contrattuale venga rimesso ad un apposito decreto ministeriale poiché, evidenzia, "è storicamente la facoltà delle parti stipulanti a definirne i limiti". La soluzione, ribadisce la nota, "non può che essere trovata, in prima battuta, nella capacità di autoregolazione del sistema di rappresentanza sindacale italiano".

Gli interventi legislativi, decreta Rete Imprese Italia, "possono essere valutati positivamente solo se a conferma ed a sostegno dell’autonomia delle parti firmatarie i Ccnl che per storia, diffusione territoriale, dati associativi e attività svolta, sono tradizionalmente quelle comparativamente più rappresentative".