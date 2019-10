Cinema: assessore Sicilia, 'Efebo d'Oro evento di pregio per isola'

Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - "L'assessorato allo Spettacolo della Regione siciliana e Sicilia Film Commission affiancano anche quest'anno l'Efebo d'oro che prosegue il suo percorso di alto profilo e si conferma uno degli appuntamenti di maggior pregio dell'offerta culturale in Sicilia". Così l'assessore regionale Manlio Messina intervenendo questa mattina alla presentazione del premio organizzato dal Centro di ricerca per la narrativa e il cinema e che si terrà a Palermo dal 13 al 19 ottobre.

"L'Efebo d'oro racchiude nella sua storia il legame forte con il territorio e una visione aperta alle collaborazioni internazionali - ha aggiunto Messina - e la presenza di un grande regista come Fatih Akin, Efebo d'oro alla carriera, così come quella di Mike Hoolboom, Premio Efebo d'oro Nuovi Linguaggi, il ritorno in giuria di un artista di culto come Yervant Gianikian, confermano la vocazione internazionale di un Premio che assume sempre più il profilo di un Festival cinematografico, occasioni di incontri, scambi, crescita culturale e turistica".