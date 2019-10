Arte: Italia Nostra, soddisfazione per decisione Tar, si sono evitati danni all'opera

Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - "Il presidente della Seconda Sezione del Tar Veneto Alberto Pasi ha emanato un decreto di sospensione dell'uscita dal territorio nazionale dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, rimandando ogni decisione definitiva circa la partecipazione del disegno alla Mostra del Louvre alla camera di consiglio del 16 ottobre. Esprimiamo soddisfazione poiché per il momento si sono evitati danni all'opera, in un'ottica conservativa del patrimonio culturale nazionale, e attendiamo fiduciosi il corso della giustizia". Lo sottolinea, in una nota, Italia Nostra.