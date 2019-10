Ue: Confedilizia, mercato immobiliare italiano in crisi, governo non si rende conto gravità'

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "L'Italia, anche nel secondo trimestre del 2019, è l'unico Paese europeo i cui i prezzi delle case scendono. A confermare per l’ennesima volta lo stato di crisi del nostro mercato immobiliare è Eurostat, che contemporaneamente segnala la crescita che caratterizza tutto il resto del continente (+ 4,2%)". Così in una nota Confedilizia commentando i dati diffusi dall'Eurostat.

"La tendenza è talmente conclamata - sottolinea il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa - che ormai Eurostat fa ‘copia e incolla’ quando diffonde le statistiche sui prezzi delle case in Europa. Ha già la frase pronta: ‘...while prices fell in Italy’".

Nonostante questo, rileva Confedilizia, "il nostro Parlamento e il nostro Governo non sembrano aver colto la gravità della situazione. Nella nota di aggiornamento del Def, infatti, non abbiamo letto nulla in merito a propositi di rilancio del settore immobiliare".