Migranti: naufragio Lampedusa, corpi vittime a 50 metri di profondità

Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - I corpi delle vittime del naufragio di Lampedusa sarebbero ad almeno 50 metri di profondità. E' quanto si apprende dai soccorritori che da ore stanno cercando di recuperare i cadaveri. Sul barcone naufragato c'erano almeno 50 persone e solo 22 sono state salvate mentre 9 corpi sono stati recuperati finora. Gli inquirenti non escludono di fare arrivare dei sub specializzati che possano raggiungere quella profondità per il recupero dei corpi.