Manovra: Conte, 'lavoreremo a fianco sindacato, contributo prezioso'

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Non vogliamo lavorare autoreferenziale, ma fianco a fianco" con i sindacati, il cui contributo "riteniamo sia prezioso. Siamo qui per continuare questo dialogo". Lo ha detto, a quanto si apprende da fonti sindacali, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso del tavolo a Palazzo Chigi con le parti sociali sulla manovra economica per il 2020.