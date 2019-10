"Ciao vita mia...", l'addio della fidanzata dell'agente ucciso

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Ti voglio ricordare così amore mio. Felice e sorridente". Comincia così lo straziante post su Facebook di Valentina Sorriso Saponaro, la fidanzata di Matteo Demenego, uno dei due agenti uccisi venerdì pomeriggio nella questura di Trieste. "Mi hai cambiato la vita e hai continuato a farlo giorno dopo giorno... Ti hanno portato via da me, ma tu vivi in me, tu sei parte di me!! Ti amo e ti amerò per sempre" scrive, postando un selfie insieme. "Mi prenderò io cura dei nostri gatti, della nostra casa, ma tu promettimi che ti prenderai cura di me, dei nostri gatti, della tua famiglia e di tutte le persone che ti amano! Nulla avrà senso senza di te, ma so che tu ci sei per me, come ci sei sempre stato".

Un futuro spezzato. "La vita ti ha portato via da me troppo, troppo presto. Avevamo così tanti progetti in serbo per noi, una casa, un figlio e il matrimonio. Ma purtroppo il destino ha deciso così, come ha deciso di farci incontrare e di renderci la vita bellissima insieme, come mai ci era successo".

"Lo so, non leggerai mai queste parole, ma so che ci sei e so anche che in questo momento starai ridendo di me che piango per ogni cosa - conclude la giovane -. Ma tu non sei una cosa, tu sei tutta la mia vita! Sempre! Ciao vita mia...".