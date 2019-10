Manovra: Orlando, 'non so cosa abbiano fatto di male lavoratori a Italia viva' (2)

(AdnKronos) - "Noi ci dobbiamo rimproverare -ha aggiunto Orlando- di non aver affrontato prima questo problema. In questo Paese ci sono un milione di lavoratori che sono sotto la soglia di povertà. Ci vorrebbero soldi per fare centinaia di altre cose, ma che c'è di più urgente in questo momento che non dare un po' di sollievo alle persone che non arrivano in fondo al mese? Che cosa deve fare la sinistra prima di fare questo, non c'è più niente di più urgente di questo.

"Lo dico agli amici che sono al governo, meno timidezza: non bisogna aumentare la pressione fiscale, ma rivedere la pressione fiscale ripartita in questo Paese è giusto, perchè ci sono persone che pagano troppo rispetto alla loro condizione e queste persone vanno aiutate, altrimenti sembra che sia un derby tra quelli che vogliono aumentare le tasse e quelli che non le vogliono aumentare. Noi -ha concluso Orlando- le tasse non le vogliamo aumentare, vogliamo che il carico fiscale sia ripartito diversamente e pesi di meno su chi è più in difficoltà".