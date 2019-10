Enel: Fondazione Centri Studi riconosciuta Best Organization Brand al Charge Award (2)

(AdnKronos) - La giuria dei Charge Awards, formata da esperti e professionisti del mondo accademico e della comunicazione, è partita dalla valutazione di 86 aziende tra le quali sono state individuate le 25 finaliste che sono state suddivise in otto categorie: Organization, Established, Challenger, Green, B2B, Transmission, Distribution e Product & Innovation.

La Fondazione Centro Studi Enel è un'organizzazione no profit indipendente, fondata dal Gruppo Enel, che si occupa di iniziative a supporto della transizione energetica globale, verso un futuro sempre più sostenibile.

Attiva a livello globale, la Fondazione Centro Studi Enel rappresenta inoltre una piattaforma scientifica di ricerca che coinvolge nei propri studi i più importanti attori della comunità imprenditoriale. Per le sue attività di ricerca e formazione in ambito energetico, la Fondazione Centro Studi Enel si avvale di partnership con alcune delle più importanti istituzioni accademiche e centri di ricerca in Italia e all’estero.