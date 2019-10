Rifiuti: Dia Catania in sedi Dusty, società 'normale accesso amministrativo' (2)

(AdnKronos) - "Non è in atto alcun accertamento di natura giudiziaria ma si tratta di un accesso amministrativo - chiarisce - Siamo sempre stati dalla parte delle istituzioni. Sono innumerevoli le azioni compiute da Dusty che lo dimostrano. Noi siamo dalla parte della giustizia, a difesa della legalità". E aggiunge: "Dusty combatte per un mondo migliore, non è uno slogan ma il nostro pay off aziendale. Questo accertamento amministrativo consente all’azienda di avere maggiori informazioni sul personale impiegato, sui fornitori, i subappaltatori e su altre figure che ruotano intorno all’azienda, e ci aiuta a verificare se tra questi, a nostra insaputa, siano stati messi in atto dei tentativi di infiltrazioni mafiose".