Mafia: Di Pietro, 'Falcone mi disse che in Sicilia bisognava fare i conti con i mafiosi'

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Falcone mi disse che in Sicilia bisognava fare i conti con un terzo soggetto. Accanto ai politici e agli imprenditori, i mafiosi. Ne parlai con Borsellino, che però non mi disse quello che stava facendo, non mi disse che stava lavorando sul rapporto mafia e appalti, e che stava ascoltando il pentito Mutolo. Mi disse però che dovevamo tornare a incontrarci, era convinto che in Italia ci fosse un sistema di spartizione nazionale attorno agli appalti". Lo ha detto Antonio Di Pietro deponendo al processo d'appello sulla trattativa tra Stato e mafia in corso a Palermo.